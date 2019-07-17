В Германии призвали дать отпор «российской агрессии»

Россия не планирует отказываться от своих новых ракет и спасать договор ДРСМД, в связи с этим Западу следует забыть об этом договоре и дать отпор «российской агрессии», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По мнению журналистов, из-за действий Москвы и «иррациональности» президента США Дональда Трампа миру грозит опасность непродления российско-американского соглашения об ограничении ядерных вооружений СНВ-3, истекающего в 2021 году, передает РИА «Новости».

При этом газета отмечает, что Европе вряд ли будет грозить ядерный удар со стороны России, поскольку «ядерное устрашение» в виде новых ракет Москвы уже и так работает. Кроме того, издание заявляет, что Россия якобы использует свое новое оружие для прикрытия «неядерных и гибридных атак на постсоветском пространстве».

Газета считает, что Запад должен реагировать на действия Москвы и противодействовать «российской агрессии». Для этого Североатлантическому альянсу нужно реагировать быстро и четко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например, «Северного потока – 2».

Ранее немецкие СМИ уже сообщали, что Россия вооружается запрещенными ракетами и готовится к региональным войнам на территории ЕС, НАТО вынуждено действовать.

Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке договора.

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