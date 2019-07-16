Европу напугали «неожиданным ударом» России

Россия вооружается запрещенными ракетами и готовится к региональным войнам на территории ЕС, НАТО вынуждено действовать, пишут немецкие СМИ.

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе пишет, что пока Европа решает проблему глобального потепления и разбирается с мигрантами, Россия готовится к ведению региональных войн в Европе с применением ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Брауса заявил, что Россия специально ищет конфликта с западом и пытается уничтожить мировой порядок, а также подорвать сплоченность Североатлантического альянса.

По его мнению, Россия понимает, что не сможет победить НАТО, поэтому она может нанести «неожиданный удар», подкрепленный угрозой ядерного оружия.

Итогом такого удара станет ситуация, когда Европа будет вынуждена выбирать между полноценной войной или подчинением Москве. Возможным местом начала «атак» докладчики назвали Прибалтику, Польшу, Украину и Черноморские страны.

Браус и Краузе заявили также, что ключевую роль в «конфликте» будет играть Германия, поэтому они призывают правительство ФРГ максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность.

По версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.

Напомним, ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто заявил, что Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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