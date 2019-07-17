Рядовым и сержантам-контрактникам существенно поднимут зарплату

Рядовым и сержантам, проходящим службу в Вооруженных силах России по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут денежное довольствие, сообщает издание «Красная звезда».

По имеющимся у издания сведениям, на закрытой части совещания, прошедшего во вторник в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что президентом России Владимиром Путиным одобрены предложения министерства обороны по повышению социальной защиты рядовых и сержантов, служащих по контракту, передает ТАСС.

В частности, по данным издания, планируется «существенно увеличить с 1 сентября денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностные оклады с 1 по 4 тарифных разрядов».

Кроме того, через месяц, с 1 октября, должны быть повышены компенсации рядовым и сержантам-контрактникам за наем жилых помещений, что уровняет их с офицерами и прапорщиками, говорится в статье.

Издание также отмечает, что в рамках работы по повышению привлекательности службы по контракту на должностях рядового и сержантского состава планируется расширить категории граждан, которым предоставлено право выбора: пройти службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. В настоящее время эта норма распространяется только на имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

Также планируется предоставить равные права на бесплатный проезд в отпуск и обратно для военнослужащих по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также для курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения службы.

Напомним, 1 июля Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам.

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