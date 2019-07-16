Установлен владелец выскочившего на дорогу в Иваново тигра

Полицейские из Иваново смогли установить, что выскочивший на дорогу из автомобиля тигр принадлежит цирку-шапито, а его дрессировщик решил без разрешения начальства проехаться с животным в автомобиле, сообщили в региональном МВД.

«Тигр принадлежит цирку-шапито, который сейчас гастролирует в Иванове. Директор цирка опрошен, полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов. По словам директора цирка, дрессировщик, не уведомив его, решил прокатиться с тигром в машине», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео того, как в Иваново на дорогу из машины выскакивает тигр и идет по проезжей части, а за ним следом выбегает мужчина и пытается догнать хищника.