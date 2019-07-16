В США заявили о планах помочь союзникам бороться с «российской дезинформацией»

Пентагон намерен помогать военным союзникам вести борьбу с «российской дезинформацией», заявил кандидат на пост главы ведомства Марк Эспер в письменных показаниях Конгрессу.

«Деятельность министерства обороны против России в информационном пространстве должна сосредоточиться на выстраивании потенциала наших союзников и партнеров, который помог бы им понять, противостоять и сопротивляться российской дезинформации и ложным концепциям», – сказал Эспер, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Пентагон должен направить дополнительные усилия для раскрытия и идентификации российского «пагубного влияния». По его словам, США вместе с союзниками нужно доказать, что «Россия ненадежна, что она сознательно дестабилизирует безопасность в поддержку своих политических задач».

Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента Владимира Путина. По данным источника, в рамках антироссийской кампании, необходимой для обоснования новых санкций против России, также будут опубликованы фальшивые сведения о руководстве Министерства обороны.