Появились данные о подготовке США и Британией дезинформации об окружении Путина

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента Владимира Путина, сообщил военно-дипломатический источник. По его данным, в рамках антироссийской кампании, необходимой для обоснования новых санкций против России, также будут опубликованы фальшивые сведения о руководстве Министерства обороны.

«В настоящее время отмечается проведение активной фазы антироссийской кампании, организованной западными специальными службами с целью дискредитации лиц из ближайшего окружения президента России, а также руководства Министерства обороны», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, в информационном пространстве предпринимаются «весьма агрессивные действия».

«В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», – сказал он.

В общих чертах, пояснил источник, предстоящая кампания повторит сценарий «Панамагейта» в 2015 году. Запад искусственно формирует выгодную себе информацию, вбрасывает ее в медийное пространство через некоммерческие организации, аффилированные с Госдепом США, сказал он.

Среди таких НКО источник назвал «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ).

Фейковые новости просачиваются в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам, добавил источник.

«Как и в случае с «Панамским досье», несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер», – сообщил он, подчеркнув, что такие меры являются открытым вмешательством во внутренние дела России, которые преследуют целью дестабилизацию ситуации в нашей стране, ослабить экономический потенциал и сформировать рычаги политического воздействия на руководство России.

О связи громких журналистских расследований с Госдепом США ранее писали французские СМИ.

Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов.

Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.