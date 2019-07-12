Французские СМИ выявили связь между громкими журналистскими расследованиями и Госдепом

Французские СМИ провели расследование о том, как в сове время появилось на свет так называемое «панамское досье». Журналистам удалось установить не только заказчиков этого глобального информационного вброса, но и проследить, через какие издания по всему миру распространялись эти очерняющие Россию фейки. Среди них оказались и русскоязычные – Meduza и «Новая газета».

Сразу несколько французских изданий обнародовали итоги совместного расследования реальной подоплеки происхождения «панамского архива», вызвавшего большую шумиху в мире несколько лет назад. «Досье» послужило источником для множества негативных публикаций о России, поскольку в нем фигурировали фамилии многих россиян. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж еще в 2016 году сообщил, что эту масштабную «утечку» организовали Соединенные Штаты, – и неслучайно о гражданах США в этом досье информации не оказалось.

Как выяснила французская «РезоИнтернасьональ», в июне 2015 года, то есть за несколько месяцев до публикации панамских документов, состоялась закрытая встреча представителей Госдепа США, британо-американского финансиста Уильяма Браудера и американского миллиардера Джорджа Сороса. Оба этих финансиста в свое время потеряли крупные суммы в России (а Браудер вдобавок стал фигурантом уголовных дел). Как пишет французское издание, оба бизнесмена решили таким образом отомстить России за свои потери.

Подтверждением этому служит попавшая в Сеть переписка сотрудника Госдепа Роберта Отто с доверенным человеком Браудера в Палате представителей США Кайлом Паркером. Из этой почты по сути следует, что «Панамское досье» – это грандиозный заказ американских бизнес-элит, реализованный Белым домом и спецслужбами США, пишет французское издание. После этой встречи и началась разработка «панамского досье», – операция, в которой по Конгресс, Госдепартамент и министерство финансов США фактически заодно «обслуживают интересы Сороса и Браудера».

Подготовленное спецслужбами досье было распространено в европейской прессе такими организациями, как Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

«Они не скрывают, что их деятельность финансирует USAID (Агентство США по международному развитию), – пишет «РезоИнтернасьональ». – Этот же факт также объясняет полное отсутствие официальных лиц США в панамских документах».

Как напоминает французское издание «АльтерИнфо», в апреле OCCRP объявил о сотрудничестве с порталом DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets), который аккумулирует у себя пиратские данные. В фокус внимания мировой либеральной прессы DDoSecret попал после публикации серии своих файлов, названных «Темная сторона Кремля». Впрочем, публикация разочаровала даже либералов. «Все ожидали сенсационных откровений, но безрезультатно. Ничего нового или чувствительного не было опубликовано», пишет по этому поводу «АльтерИнфо».

Как известно, в январе прошлого года американский Минфин США опубликовал нашумевший «кремлевский список» с упоминанием 114 российских политиков и 96 бизнесменов, многие из которых также фигурировали ранее в «панамском досье».

По прогнозам «РезоИнтернасьональ», нападки на Россию в ближайшем будущем возобновятся. Не далее как в марте Конгресс предписал директору национальной разведки Дэну Коутсу согласовать с министром финансов и госсекретарем и подготовить отчет об активах президента Владимира Путина и его родственников. То есть, необходимо «составить компромат на противника номер один для США» и представить его затем в Палату представителей.

В рамках той же операции следует рассматривать и недавнее решение Госдепа выделить более 661 млн долларов для противодействия влиянию России в медийном пространстве. В частности, как отмечает издание, обсуждается необходимость удвоения российской аудитории «Радио Свобода». Практически одновременно с этим решением Госдепа OCCRP запустил проект «Прачечная Тройка», в рамках которого обнародовал новые расследования о «незаконных доходах» российских чиновников и магнатов.

Из расследования французской прессы теперь выяснилось, что OCCRP и ICIJ распространяли антироссийские материалы не только через «Радио Свобода», но и через такие российские издания, как «Новая газета», Meduza и The Bell.

Как поясняет французское издание, в этой схеме все роли распределены. Так, Конгресс выбирает мишени для сбора компромата и финансирует всю связанную с этим работу. Национальное разведывательное управление координирует деятельность агентов, которые ищут необходимую информацию. Минфин распределяет бюджет и затем вводит санкции против неугодных россиян. Собранные разведслужбами данные будут вновь разглашаться через журналистские центры OCCRP или ICIJ.

«А сети журналистов, контролируемые финансистами США во всех уголках мира, включая Францию и Россию, будут отвечать за раздувание этой темы», – предсказывает французское издание.