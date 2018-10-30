Браудера подозревают в четырех чисто британских убийствах

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19 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Почему у довольных жизнью россиян пропадает социальный оптимизм

Жизнью довольны, но будущее тревожитФото: Ilya Naymushin/Reuters
Социологические опросы свидетельствуют о странном, на первый взгляд, феномене – наши граждане все больше довольны своей жизнью, но при этом пессимистично оценивают перспективы как личные, так и политической и экономической обстановки. Чем вызван такой разрыв в представлениях? Подробности...
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Зачем из уникальных боевых самолетов «делают чучела»

Авиамузей в Монино – настоящая легенда. Станет ли таким же перенесенный музей в Кубинке?Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Руководство музея ВВС в Монино делает последние попытки не допустить перемещения уникальных экспонатов в парк «Патриот». Экспонаты, среди которых много единственных в мире, попросту не выдержат процесса перемещения, уверяют музейщики. Однако ведомство Сергея Шойгу уже приняло совсем другое решение. Почему? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до благополучной, казалось бы, Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кто виноват в том, что чиновники имитируют

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
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Мультфильм «Маша и Медведь» рушит восприятие России на Западе

Андрей Медведев, Политический обозреватель
С утра до вечера хтонические русские вспоминают Сталина, демонически хохочут, узнав об отравлении Скрипаля и гибели детей в Сирии. И только кучка борцов с режимом тайно собирается, чтобы посмотреть на портрет Немцова. Думаете, я шучу? Подробности...
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Прощальный подарок торговца «русским компроматом»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Опыт полуторагодового следствия говорит о том, что «притащить Трампа в суд» Мюллер уже не рассчитывает. И все же некоторых политических результатов он добиться может. Но не в США, где все пиар-ходы вокруг «русского дела» уже сделаны. Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Браудера подозревают в четырех чисто британских убийствах

          Браудер мог убирать тех, кто слишком много знал о его махинациях. Таким был Магнитский   19 ноября 2018, 21:30
          Фото: Yuri Gripas/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев,
          Мария Трубина

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          Юрист Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», сообщила Генпрокуратура России. Боевое отравляющее вещество – предполагаемое оружие партнера Магнитского, печально известного финансиста-мошенника Уильяма Браудера. Стали ли сенсационные откровения Генпрокуратуры нашим ответом на «отравление «Новичком»?

          В отношении Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело. Американо-британского финансиста и инвестора, основателя и гендиректора фонда Hermitage Capital подозревают в создании преступного сообщества и руководства им. Об этом в понедельник заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев на брифинге Генпрокуратуры.

          Еще более громкая новость: возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. В Генпрокуратуре полагают, что аудитора Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

          Напомним, что Браудер уже признан в России виновным в уголовном преступлении.  В 2013 году Тверской суд Москвы вынес приговор основателю Hermitage Capital по делу об уклонения от уплаты налогов на 522 млн рублей.  Речь шла о фальсификации налоговых деклараций и незаконном использовании льгот, предназначенных для инвалидов.  Американца заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Теперь у финансиста могут появиться еще несколько сроков – пусть и заочных, за тяжкие преступления.

          Помимо смерти Магнитского, речь идет о гибели предполагаемых сообщников Браудера:  Октая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. Как напоминает ТАСС, Гасанов был найден мертвым  в октябре 2007 года в своей квартире в Москве, Курочкин скончался в апреле 2008 года в районной больнице Борисполя на Украине, Коробейников погиб в сентябре того же года при падении из высотного здания в Москве. Последней в этой череде стала смерть Магнитского, который скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года.

          «Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова – как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», – сообщил представитель Генпрокуратуры Михаил Александров. По его словам, диверсионные химические вещества «спровоцировали развитие у Магнитского и других сообщников сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».

          Депутат Госдумы, бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой полагает: у Браудера был четко определенный мотив – убрать юриста Магнитского.

          «Он был главным сопроводителем аферы Браудера, его показания были безусловным аргументом.

          Учитывая изощренность самого Браудера и той схемы, которую он придумал, я не исключаю, что мотив в итоге был реализован, и Магнитский был убит», – сказал Луговой газете ВЗГЛЯД.

          Интересен источник появления версии об отравлении Магнитского в интересах Браудера.  По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, информация подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который находился с Магнитским в одном СИЗО, сообщает RT. Напомним, Лурье проходил по делу о вымогательстве, и находился в «Бутырке». Журналист сказал RT: Магнитский говорил ему, что «нужен своим работодателям не свободным, а мертвым», при этом работодатели (читай – Браудер) требовали от Магнитского определенных показаний.

          «Об этом я писал еще два-три года назад, и говорил, в том числе в программе Владимира Соловьева, со всеми подробностями, детально», – подчеркнул Лурье в комментарии газете ВЗГЛЯД. Впрочем, отметим, что Магнитский умер в 2009 году, то есть с момента его смерти и до публикаций Лурье прошло как минимум шесть лет.

          То, что Генпрокуратура только сейчас сослалась на слова Лурье, по его мнению, объясняется тем, что «серьезные, документальные обвинения необходимо было проверять и перепроверять – что было сделано и Генпрокуратурой, и Следственным комитетом». «В итоге пришли к выводу, что это действительно так, после чего и возбудили дело», – подчеркнул Лурье. Перспективы у дела, по его оценке, достаточно хорошие. Собеседник отмечает:

          «Отравление Магнитского могло быть произведено очень просто. Передачи в Бутырке приходят от кого угодно и кому угодно. Передачи проверяют на наличие наркотиков, алкоголя, оружия, телефонов, сим-карт и т.п. Но никто не проверяет передачи на наличие химических веществ».

          У известного телеведущего Владимира Соловьева, в чьей программе прозвучала версия Лурье, есть вопросы по поводу сообщения об отравлении Магнитского и других людей, связанных с Браудером.

          «Меня интересует, каким образом Браудер смог это провернуть, это значит, что у него были сообщники в системе СИЗО или это сделал кто-то из посещавших Браудера. Не дома, не в ресторане скончался Магнитский, он скончался в СИЗО и, очевидно, что круг лиц, имевших к нему доступ был сильно ограничен», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

          Собеседник также выразил надежду, что у прокуратуры есть круг подозреваемых против которых уже возбуждены уголовные дела и по этому делу ведется работа.  «Такие громкие заявления о криминальном участии Браудера надо подтверждать соответствующими расследованиями», – заметил эксперт.

          Что же касается обвинения Браудера в создании преступного сообщества, то, как сообщил советник генпрокурора Атмоньев, установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, «через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов». Напомним, что минюст Кипра намерен сотрудничать с Россией по делу финансиста.

          Советник генпрокурора отметил: упомянутые им переводы денег будут квалифицироваться как легализация преступных доходов, а участники этих транзакций «будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства».

          Атмоньев также пояснил: статья, которую инкриминируют Браудеру, подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. «В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», – сказал он.

          Сам Браудер уже успел отреагировать на сообщения о новом деле против него. По утверждению, финансиста, заявления российской Генпрокуратуры прозвучали «накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский чиновник (генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук – прим. ВЗГЛЯД) стать президентом Интерпола». «Российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию обо мне и о том, как она будет преследовать меня в любой точке мира. Я действительно поразил нерв «актом Магнитского», – написал Браудер в Twitter.

          По оценке Владимира Соловьева, такого рода заявления осложнят и без того непростую задачу с назначением в Интерполе.  «Сейчас будет голосование за нового руководителя Интерпола, и думаю, после всей шумихи, которая поднимется на Западе в защиту Браудера, назначение будет маловероятно», – заметил телеведущий.

          Один из поводов для шумихи – напрашивающаяся параллель между возможным отравлением Магнитского и отравлением Скрипалей.

          Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже пояснил: возбуждение дела об отравлении не имеет отношения к международной ситуации, в том числе к обвинениям в адрес России по делу Скрипалей.

           «Указаны совершено разные вещества», – отметил журналист Владимир Соловьев, подчеркнувший, что он не видит связи между убийством Магнитского и отравлением Скрипалей. «Все истории с Литвиненко и Скрипалями рассчитаны на публичную шумиху. Они были инициированы или поддержаны спецслужбами Британии. Что до дела Браудера – пока сложно его комментировать в привязке к этим делам», – осторожно заметил депутат Луговой. Олег Лурье в свою очередь, вновь подчеркнул, что информация об отравлении Магнитского появилась за несколько лет до сообщений об отравлении в Солсбери. Политолог Сергей Марков в свою очередь, видит некоторую связь заявления генпрокуратуры с британской шумихой вокруг Скрипалей и связь самого этого дела с делом Магнитского. «Мне кажется, вряд ли это совпадение», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД. По мнению Маркова, обвинение в адрес Браудера (помимо своего фактического содержания) может быть «зеркальным ответом» на историю со Скрипалями.

          «Что касается вещества, которым мог быть отравлен Магнитский, я подождал бы более детальных и официальных разъяснений», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. «Каким образом это было сделано я не знаю, но то, что Браудер так или иначе был чуть ли не главным выгодополучателем от гибели Магнитского (и до того, как он погиб, и после гибели, и сейчас продолжает эксплуатировать эту тему), это точно»,– резюмировал сенатор.


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