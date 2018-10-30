Браудера подозревают в четырех чисто британских убийствах

Юрист Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», сообщила Генпрокуратура России. Боевое отравляющее вещество – предполагаемое оружие партнера Магнитского, печально известного финансиста-мошенника Уильяма Браудера. Стали ли сенсационные откровения Генпрокуратуры нашим ответом на «отравление «Новичком»?

В отношении Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело. Американо-британского финансиста и инвестора, основателя и гендиректора фонда Hermitage Capital подозревают в создании преступного сообщества и руководства им. Об этом в понедельник заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев на брифинге Генпрокуратуры.

Еще более громкая новость: возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. В Генпрокуратуре полагают, что аудитора Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

Напомним, что Браудер уже признан в России виновным в уголовном преступлении. В 2013 году Тверской суд Москвы вынес приговор основателю Hermitage Capital по делу об уклонения от уплаты налогов на 522 млн рублей. Речь шла о фальсификации налоговых деклараций и незаконном использовании льгот, предназначенных для инвалидов. Американца заочно приговорили к 9 годам лишения свободы. Теперь у финансиста могут появиться еще несколько сроков – пусть и заочных, за тяжкие преступления.

Помимо смерти Магнитского, речь идет о гибели предполагаемых сообщников Браудера: Октая Гасанова, Сергея Коробейникова и Валерия Курочкина. Как напоминает ТАСС, Гасанов был найден мертвым в октябре 2007 года в своей квартире в Москве, Курочкин скончался в апреле 2008 года в районной больнице Борисполя на Украине, Коробейников погиб в сентябре того же года при падении из высотного здания в Москве. Последней в этой череде стала смерть Магнитского, который скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года.

«Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова – как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», – сообщил представитель Генпрокуратуры Михаил Александров. По его словам, диверсионные химические вещества «спровоцировали развитие у Магнитского и других сообщников сердечно-печеночной недостаточности, и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».

Депутат Госдумы, бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой полагает: у Браудера был четко определенный мотив – убрать юриста Магнитского.

«Он был главным сопроводителем аферы Браудера, его показания были безусловным аргументом.

Учитывая изощренность самого Браудера и той схемы, которую он придумал, я не исключаю, что мотив в итоге был реализован, и Магнитский был убит», – сказал Луговой газете ВЗГЛЯД.

Интересен источник появления версии об отравлении Магнитского в интересах Браудера. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, информация подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который находился с Магнитским в одном СИЗО, сообщает RT. Напомним, Лурье проходил по делу о вымогательстве, и находился в «Бутырке». Журналист сказал RT: Магнитский говорил ему, что «нужен своим работодателям не свободным, а мертвым», при этом работодатели (читай – Браудер) требовали от Магнитского определенных показаний.

«Об этом я писал еще два-три года назад, и говорил, в том числе в программе Владимира Соловьева, со всеми подробностями, детально», – подчеркнул Лурье в комментарии газете ВЗГЛЯД. Впрочем, отметим, что Магнитский умер в 2009 году, то есть с момента его смерти и до публикаций Лурье прошло как минимум шесть лет.

То, что Генпрокуратура только сейчас сослалась на слова Лурье, по его мнению, объясняется тем, что «серьезные, документальные обвинения необходимо было проверять и перепроверять – что было сделано и Генпрокуратурой, и Следственным комитетом». «В итоге пришли к выводу, что это действительно так, после чего и возбудили дело», – подчеркнул Лурье. Перспективы у дела, по его оценке, достаточно хорошие. Собеседник отмечает:

«Отравление Магнитского могло быть произведено очень просто. Передачи в Бутырке приходят от кого угодно и кому угодно. Передачи проверяют на наличие наркотиков, алкоголя, оружия, телефонов, сим-карт и т.п. Но никто не проверяет передачи на наличие химических веществ».

У известного телеведущего Владимира Соловьева, в чьей программе прозвучала версия Лурье, есть вопросы по поводу сообщения об отравлении Магнитского и других людей, связанных с Браудером.

«Меня интересует, каким образом Браудер смог это провернуть, это значит, что у него были сообщники в системе СИЗО или это сделал кто-то из посещавших Браудера. Не дома, не в ресторане скончался Магнитский, он скончался в СИЗО и, очевидно, что круг лиц, имевших к нему доступ был сильно ограничен», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

Собеседник также выразил надежду, что у прокуратуры есть круг подозреваемых против которых уже возбуждены уголовные дела и по этому делу ведется работа. «Такие громкие заявления о криминальном участии Браудера надо подтверждать соответствующими расследованиями», – заметил эксперт.

Что же касается обвинения Браудера в создании преступного сообщества, то, как сообщил советник генпрокурора Атмоньев, установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, «через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов». Напомним, что минюст Кипра намерен сотрудничать с Россией по делу финансиста.

Советник генпрокурора отметил: упомянутые им переводы денег будут квалифицироваться как легализация преступных доходов, а участники этих транзакций «будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства».

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Атмоньев также пояснил: статья, которую инкриминируют Браудеру, подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. «В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», – сказал он.

Сам Браудер уже успел отреагировать на сообщения о новом деле против него. По утверждению, финансиста, заявления российской Генпрокуратуры прозвучали «накануне принятия Интерполом решения о том, должен ли российский чиновник (генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук – прим. ВЗГЛЯД) стать президентом Интерпола». «Российская прокуратура проводит большую пресс-конференцию обо мне и о том, как она будет преследовать меня в любой точке мира. Я действительно поразил нерв «актом Магнитского», – написал Браудер в Twitter.

По оценке Владимира Соловьева, такого рода заявления осложнят и без того непростую задачу с назначением в Интерполе. «Сейчас будет голосование за нового руководителя Интерпола, и думаю, после всей шумихи, которая поднимется на Западе в защиту Браудера, назначение будет маловероятно», – заметил телеведущий.

Один из поводов для шумихи – напрашивающаяся параллель между возможным отравлением Магнитского и отравлением Скрипалей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже пояснил: возбуждение дела об отравлении не имеет отношения к международной ситуации, в том числе к обвинениям в адрес России по делу Скрипалей.

«Указаны совершено разные вещества», – отметил журналист Владимир Соловьев, подчеркнувший, что он не видит связи между убийством Магнитского и отравлением Скрипалей. «Все истории с Литвиненко и Скрипалями рассчитаны на публичную шумиху. Они были инициированы или поддержаны спецслужбами Британии. Что до дела Браудера – пока сложно его комментировать в привязке к этим делам», – осторожно заметил депутат Луговой. Олег Лурье в свою очередь, вновь подчеркнул, что информация об отравлении Магнитского появилась за несколько лет до сообщений об отравлении в Солсбери. Политолог Сергей Марков в свою очередь, видит некоторую связь заявления генпрокуратуры с британской шумихой вокруг Скрипалей и связь самого этого дела с делом Магнитского. «Мне кажется, вряд ли это совпадение», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД. По мнению Маркова, обвинение в адрес Браудера (помимо своего фактического содержания) может быть «зеркальным ответом» на историю со Скрипалями.

«Что касается вещества, которым мог быть отравлен Магнитский, я подождал бы более детальных и официальных разъяснений», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. «Каким образом это было сделано я не знаю, но то, что Браудер так или иначе был чуть ли не главным выгодополучателем от гибели Магнитского (и до того, как он погиб, и после гибели, и сейчас продолжает эксплуатировать эту тему), это точно»,– резюмировал сенатор.