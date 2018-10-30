Против Браудера возбуждено новое дело

В отношении финансиста Уильяма Браудера в России возбужденно новое уголовное заведено, заявил советник генпрокурора Николай Атмоньев на брифинге Генпрокуратуры.

«В прошедшую пятницу в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ», – заявил Атмоньев, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что «установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США».

При этом ранее сообщалось, что министерство юстиции Кипра намерено сотрудничать с Россией по делу финансиста Уильяма Браудера.

Советник генпрокурора отметил, что эти транзакции будут квалифицироваться как легализация преступных доходов, а участвующие в этих финансовых операциях физические лица будут рассматриваться как участники транснационального преступного сообщества и привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.

Атмоньев также сообщил, что Россия объявит Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

«Эта статья значима тем, что подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», – сказал он.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры Михаил Александров сообщил, что Следственный комитет России возбудил дело об убийстве сообщников Браудера – Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова.

«Учитывая, что смерть Гасанова, Курочкина и Коробейникова наступила непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер, с большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания», – сообщил Александров.

По его словам, Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

«Первоначально смерть Гасанова, Курочкина и Магнитского рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова как несчастный случай. Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц», – сказал он.

В частности, по словам Александрва, «рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

Летом генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва не позволит «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital.