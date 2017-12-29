Чайка пообещал Браудеру неспокойные ночи

Россия не даст «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, заочно осужденному за неуплату налогов, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

«Мы полагаем, что Интерпол находится должен вне политики, они должны выполнять то, что они должны выполнять – это розыск преступника. Браудер – преступник, очевидно для всех, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в России, существует. Я думаю, в ближайшие время более мощные ходы на международной арене будут сделаны со стороны России. Мы спать спокойно Браудеру не дадим», – сказал Чайка, перелдает РИА «Новости».

В начале июня члены британского парламента призвали исключить Россию из Интерпола или ограничить для Москвы «злоупотребление» базой данных этой организации.

В конце мая Браудера задержала полиция Мадрида по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен. В Интерполе опровергли наличие ордера на арест Браудера.

В 2017 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и приговорил к девяти годам лишения свободы. В 2013 году Тверской суд Москвы также признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей, он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.