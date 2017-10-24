Суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения

Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов и заочно приговорил его к девяти годам заключения.

Кроме того, суд взыскал с Браудера и второго подсудимого Ивана Черкасова 4,2 млн рублей неуплаченных налогов, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2013 году Тверской суд Москвы также признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей, он заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

В октябре генпрокурор России Юрий Чайка попросил генпрокурора США завести уголовное дело на Браудера.

Сам Браудер скрывается от российских правоохранительных органов, поэтому рассмотрение дела проходило заочно.