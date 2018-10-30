В Кремле ответили на вопрос о связи нового дела против Браудера с отравлением Скрипалей

Возбуждение нового уголовного дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера не имеет отношения к международной ситуации, в том числе к обвинениям в адрес России по делу Скрипалей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», – ответил Песков на вопрос, может ли новый эпизод с Браудером быть своеобразным «ответом» на обвинения в адрес Москвы по делу Скрипалей, передает ТАСС.

Он также отметил, что российское следствие делится результатами работы по делу против Уильяма Браудера с иностранными коллегами, но не всегда реакция на это адекватна.

«Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают. Они со своими зарубежными партнерами, насколько я знаю, в этом плане делятся материалами, другое дело, что не всегда получают адекватную реакцию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что в отношении финансиста Уильяма Браудера в России возбуждено новое уголовное дело по признакам создания преступного сообщества и руководства им. Кроме того, возбуждено дело об убийстве сообщников Браудера. Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», заявили в Генпрокуратуре. Сам Браудер уже отреагировал на обвинения.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.