Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову

Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Гармаш вместе с супругой гуляли по пляжу, они дошли до ограды, за которой располагался отель, сообщила женщина, передает «Обозреватель». Их остановили охранники, они потребовали пройти другой дорогой, так как это была частная территория.

Отмечается, что семья журналиста изъяснялась на украинском, в то время как охрана – на русском.

Охранник, услышав украинскую речь, назвал гостей «хохлами» и потребовал срочно покинуть территорию. По ее словам, персонал отеля высказал в адрес семьи несколько матерных слов.

Охранник объявил, что тут живут не по законам Украины, а в случае, если женщина попытается вызвать полицию, то узнает, что «тут все за Россию», и попадет в «обезьянник» именно она.

«Живешь в своей стране, говоришь на родном языке, а тебе угрожают и унижают», – заключила супруга Гармаша.