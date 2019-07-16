В Турцию прибыл очередной самолет с элементами С-400

Министерство обороны России сообщило об осуществлении очередной поставки компонентов зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.

«16 июля в рамках исполнения контрактных обязательств, самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России осуществили очередную поставку в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», – цитирует сообщение Минобороны РИА «Новости».

В нем также отмечено, что поставки С-400 выполняются по договоренностям между Владимиром Путиным и Таийпом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

«Доставка в Турцию компонентов С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», – уточняется в сообщении.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».

Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.

Газета ВЗГЛЯД писала, какую геополитическую выгоду принесут С-400 Турции.