Украинских строителей забросали «коктейлями Молотова» в Польше

В жилище украинских работников, которые строят метро в Варшаве, неизвестные бросили «коктейль Молотова».

«В один из варшавских домов на улице Вольская, в котором проживают работники с Украины, кто-то бросил бутылку с «коктейлем Молотова», – сообщает польский Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Facebook.

Кроме того, злоумышленники написали в подъезде оскорбительные слова. По словам правозащитников, украинцы обратились со специальным письмом, передает РИА «Новости».

«Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро на улице Гурчевской. Приехали сюда «за хлебом», но не хотим его бесплатно. Чтобы заработать денег, мы очень тяжело работаем на глубине 25 метров под землей. Делаем Польшу богаче не только своим трудом, но и уплаченными налогами, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и пенсии», – говорится в письме.

Украинцы рассказали, что не понимают причин, почему их оскорбили, стены в подъезде обрисовали, а дверь оплевали. Работники обеспокоены и чувствуют угрозу, поскольку их «дом был подожжен».

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