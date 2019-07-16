Новую систему управления стрелковым оружием создали в России

В России создана малогабаритная система управления стрелковым оружием «Сервал», предназначенная для уничтожения малоразмерных целей, рассказал один из руководителей концерна «Моринформсистема-Агат» Виктор Комардин.

Систему впервые продемонстрировали на морском салоне в Санкт-Петербурге.

«Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием «Сервал» предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше», – передает РИА «Новости» слова Комардина.

Он отметил, что систему можно установить, как на машину, так и на катер, а дальность поражения при этом будет зависеть от типа стрелкового оружия. «Сервал» дистанционно управляется оператором и имеет функцию гиростабилизации.

По словам Комардина, система прошла полигонные испытания на Тихоокеанском флоте, после чего командование ТОФ направило в Минобороны письмо с просьбой принять ее на вооружение.

На сегодняшний день система получила паспорт экспортного облика, и, соответственно, ее можно продавать за рубеж.

«Возможно использование любых стрелковых образцов иностранного производства. Главное – зажать в станину ствол», – сказал Комардин.

Он сообщил также, что помимо АК, на эту систему можно поставить пулеметы любого калибра.

Напомним, 9 июля гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота «Маркер».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД