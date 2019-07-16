Япония отказалась направлять военных к берегам Ирана

Токио в настоящее время не рассматривает возможность отправки подразделений Сил самообороны страны для обеспечения безопасности передвижения грузовых судов в Ормузском проливе, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

По словам министра обороны Японии, «сейчас важно продолжать принимать дипломатические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

«В настоящее время мы не рассматриваем вариант отправки подразделений Сил самообороны», – цитирует японского министра Киодо, который прокомментировал предложение США о создании коалиции для контроля судоходства в регионе Персидского залива.

Напомним, 12 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры, в нападении на которые США обвинили Иран. После этого США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе.

В ответ Тегеран обвинил окружение президента США Дональда Трампа в стремлении развязать войну между Ираном и США, а также пообещал экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».

В МИД России отмечали, что Вашингтон и Тегеран балансируют на грани войны.

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