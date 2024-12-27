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АНО «Диалог» подала иск против Минюста США и-за обвинений со стороны ФБР
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» направила иск в окружной суд штата Пенсильвания, оспаривая изъятие доменов, а также обвинения ФБР, которые привели к санкциям против организации и ее руководства.
Иск был подан 26 декабря в окружной суд штата Пенсильвания, передает ТАСС.
Ответчиками в деле выступают Соединенные Штаты Америки и Министерство юстиции США. Представители АНО «Диалог» заявляют, что обвинения ФБР недостаточно обоснованы, в иске оспариваются доказательства, на основании которых был выдан ордер на конфискацию доменов.
Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак пояснил: «Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей».
Юридическую поддержку АНО «Диалог» обеспечивает филадельфийская юридическая фирма Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP, которая специализируется на спорах с государственными органами. В соответствии с судебной процедурой ответчики должны предоставить первый официальный ответ в течение 15 дней с момента подачи иска.
Как сообщили в компании, расследование, в рамках которого были изъяты домены, еще продолжается. Это может привести к ограничениям на доступ к информации по новому делу.
Иск касается деталей расследования правоохранительных органов США, и представители СМИ могут быть не допущены в зал суда. Также есть вероятность, что правительство США запросит ограничение на раскрытие документов только для юристов, что ограничит доступ к информации даже для истца.
В сентябре этого года ФБР обвинило АНО «Диалог» во вмешательстве в американские выборы. На основе заявлений Министерства юстиции США на организацию и ее генерального директора Владимира Табака были наложены санкции США, а также конфискованы доменные имена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, АНО «Диалог» решил подать иск в суд США против ФБР в октябре.