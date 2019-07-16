Тегеран обвинил окружение Трампа в стремлении развязать войну между Ираном и США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил мнение, что лица в окружении президента США Дональда Трампа были бы не против, если бы между Ираном и США началась война.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что «Иран – это крупное и гордое государство», которое «не отнесется легкомысленно» к возможному военному удару по своей территории, передает ТАСС.

«Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я полагаю, что те, кто его окружают, были бы не против», – сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.

«Думаю, президент Трамп публично заявлял, что они добиваются этого, но я не думаю, что у них получится, поскольку в конечном счете возобладает благоразумие», – считает министр.

Глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее против страны рестрикции. «Когда санкции будут сняты, тогда появится возможность для переговоров», – сказал Зариф.

Напомним, в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани выдвинул условие для проведения переговоров с США.

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