Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
ФСБ показала видео нейтрализации боевиков в Москве
ФСБ опубликовала видеозапись с места ликвидации экстремистов, планировавших теракт рядом с отделом полиции в Москве, где у них были обнаружены оружие и баллоны с пропаном.
ФСБ распространила видео с места нейтрализации боевиков, готовивших теракт в Москве, передает ТАСС.
Сотрудники спецслужб вскрыли дверь квартиры, где находились вооруженные террористы. В ходе операции у них нашли пистолет, нож и гранату.
На видео также показан автомобиль с пятью баллонами с пропаном. По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Они планировали теракт в отношении столичного отдела полиции.
ФСБ установила, что террористы собирали информацию о полиции для совершения атаки. При осмотре у них нашли аммиачную селитру.
Следственное подразделение УФСБ по Москве и Московской области возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.
В пятницу ФСБ сорвала попытку теракта у московского отдела полиции, нейтрализовав экстремистов из Афганистана, входивших в ячейку запрещенной в России террористической организации.
Накануне сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.
В тот же день в Москве была предотвращена попытка теракта с вручением заминированной грамоты в рамке главе проекта «Архангел».