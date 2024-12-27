Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
ФСБ уничтожила экстремистов из Афганистана, готовивших теракт в Москве
ФСБ уничтожила экстремистов из Афганистана, готовивших теракт у отдела полиции в Москве
ФСБ сорвала попытку теракта у московского отдела полиции, нейтрализовав экстремистов из Афганистана, входивших в ячейку запрещенной в России террористической организации.
ФСБ предотвратила теракт возле отдела полиции в Москве, сообщает ТАСС.
Сотрудники спецслужб нейтрализовали экстремистов, которые готовили атаку. Установлено, что подозреваемые были уроженцами Центральной Азии и входили в ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство*» (ИГ) в Афганистане, известной как «Вилаят Хорасан».
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что экстремисты приобрели автотранспортное средство и загрузили в него газовые баллоны с пропаном. Они приступили к изготовлению самодельного взрывного устройства. Во время задержания террористы оказали ожесточенное сопротивление и были уничтожены ответным огнем сотрудников ФСБ.
Накануне сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.
В тот же день в Москве была предотвращена попытка теракта с вручением заминированной грамоты в рамке главе проекта «Архангел».
Днем ранее сотрудники ФСБ задержали семь человек в Подмосковье, предотвратив теракт против руководителя оборонного предприятия, который планировался спецслужбами Украины.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ