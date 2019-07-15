«Уральские авиалинии» оштрафовали за провоз в Россию грузина без визы

Погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю оштрафовало авиакомпанию «Уральские авиалинии» на 100 тыс. рублей за перевозку из Тбилиси в Сочи пассажира без российской визы, сообщили в ведомстве.

По информации пограничников, на контроле в аэропорту Сочи сотрудники управления обнаружили, что один из пассажиров, прилетевших из Тбилиси, не имеет российской визы. В Россию его не пустили, пассажир был вынужден улететь обратно.

«Виной тому стала авиакомпания, представители которой еще в аэропорту вылета были обязаны проверить у пассажира наличие необходимых документов... За нарушение режима государственной границы оштрафована авиакомпания «Уральские авиалинии»: 100 тыс. рублей – такой штраф заплатил крупный авиаперевозчик...» – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.



Там добавили, что в отношении «Уральских авиалиний» было возбуждено административное производство по статье «Незаконный провоз лиц через государственную границу Российской Федерации», по которой был назначен максимальный штраф.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

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