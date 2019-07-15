Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 9 копеек – до 62,89 рубля, курс евро снизился на 7 копеек, составив 70,9 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,12% – до 66,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД