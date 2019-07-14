Huawei запланировала массовые сокращения сотрудников в США

Стало известно о планах китайской корпорации Huawei о массовом увольнении сотрудников американского подразделения.

Сокращения могут коснуться работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies, лаборатории которого базируются в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас. Всего в них работает около 850 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американское издание отмечает, что работы могут лишиться несколько сотен человек, причем некоторые сотрудники уже получили соответствующие уведомления.

Также сообщается, что ряду граждан КНР, работающих в США, предложили продолжить работать на Huawei после возвращения на родину.

По данным издания, после внесения Huawei в черный список, работники Futurewei Technologies столкнулись с некоторыми трудностями. Например, им пришлось значительно сократить контакты со своими коллегами из центрального офиса Huawei в КНР.

Напомним, весной США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, но американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei.

Однако позже США решили смягчить санкции против Huawei.