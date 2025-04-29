Украинского десантника осудили за теракт в Курской области

Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

«Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

«Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

«Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.