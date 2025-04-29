Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма»
Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим
Выступая на марафоне «Знание. Первые», зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.
Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».
«80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.
По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.
Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.
«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.
Россия, продолжил он, проявила близорукость и в ходе Второй мировой войны, и после нее, когда в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы считала коллегами и друзьями тех, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».
Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, так как европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами.