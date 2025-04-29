Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим

Tекст: Ирма Каплан

Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».

«80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.

По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.

Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.

«Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.