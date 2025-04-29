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Партия Саакашвили призвала грузин к народному восстанию
Председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал к «народному восстанию» против грузинского правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя начатые Генпрокуратурой во вторник обыски в квартирах спонсоров радикальных акций протеста, Хабеишвили заявил о необходимости «хорошо организованного, единого народного восстания».
«Восстания со своим движением сопротивления», – подчеркнул он.
Председатель политсовета данного движения назвал обыски у спонсоров радикалов «показательной, хорошо спланированной карательной акцией».
По словам Хабеишвили, если начать «народное восстание», то дни правительства «будут сочтены».
Он назвал правительство Грузии «бандой».
Сотрудники прокуратуры Грузии проводят следственные мероприятия по нескольким адресам в связи с делами о финансировании некоторыми фондами радикальных акций протеста в Тбилиси, проводимых после решения правительства от 28 ноября прошлого года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Во вторник в Тбилиси начались массовые обыски у спонсоров акций протеста.