Партия Саакашвили призвала грузин к народному восстанию

В Национальном центре «Россия» стартовал Открытый диалог о будущем мировой экономики

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие впервые проходит в Национальном центре «Россия». Форум открылся 28 апреля и продлится три дня, собрав участников из 48 стран, среди которых – ученые, экономисты, журналисты и представители бизнеса.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил уникальность события и его значение для формирования новой глобальной экономической платформы.

В ходе церемонии открытия Орешкин подчеркнул: «Хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в Москве, в Национальном центре «Россия». Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву».

«Мы запустили действительно Открытый диалог, в рамках которого получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед», – добавил Максим Орешкин.

На форум поступило 696 работ из 102 стран, написанных на 18 языках. Среди тем наибольший интерес вызвали инвестиции в человека – 41% эссе, далее идут инвестиции в связанность, технологии и среду. По каждой теме запланированы экспертные питч-сессии.

Для участия в очном формате приглашены 101 автор и 24 эксперта мирового уровня. В ходе трех дней участники будут обсуждать идеи, направленные на развитие будущего мира и поиск решений глобальных вызовов.