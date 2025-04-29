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В Тбилиси начались массовые обыски у спонсоров акций протеста
Представители прокуратуры Грузии во вторник прибыли для обыска к главе «Фонда Нануки» грузинской журналистки Нанули Жоржолиани, которая посредством этой организации финансирует радикальные акции протеста в Тбилиси и оплачивает штрафы, выписываемые участникам акций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Сама Жоржолиани отмечает в соцсетях, что также прокуратура обыскивает дома других лиц, которые финансируют через фонды акции протеста.
Также обыскивают дома активистов Мариам Баджелидзе и Алеко Цкитишвили.
Следственные действия проводятся на основании судебных решений.
В марте счета ряда фондов, которые финансируют акции протеста, Генпрокуратура заморозила, после чего стало меньше участников митингов, проводимых после решения правительства от 28 ноября прошлого года не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Также ряды радикальных протестующих поредели после приостановления деятельности USAID, откуда они получали значительные суммы.
Во время акций протеста было задержано более 500 участников, пострадало, в том числе тяжело, более 170 полицейских. Свыше 50 радикалов находятся под арестом. Они применяли пиротехнику, коктейли «Молотова», бросали в стражей порядка камни и другие предметы, блокировали движение, жгли здание парламента.
Ранее «Грузинская мечта» призвала расследовать признания о боевиках среди оппозиции.