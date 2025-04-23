Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Зарубишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Петром Порошенко и Гарри Каспаровым, заявила, что оппозиция на фоне массовых протестов испытывает серьезный дефицит финансирования.
В ходе беседы Зарубишвили заявила, что в числе основных источников финансирования грузинской оппозиции были USAID и некоторые европейские фонды, передает Первый канал.
По ее словам, европейцы проявляли медлительность и обещали перевести деньги из правительственных программ, которые ранее были приостановлены из-за санкций и должны были быть перенаправлены гражданскому обществу, но этого так и не произошло.
«Так что настал критический момент», – сказала она в прямой речи.
В разговоре также затрагивались вопросы присутствия среди митингующих вооруженных людей в масках, а также обсуждалась ситуация с протестными настроениями и необходимостью внешней поддержки оппозиции.
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к созданию «платформы сопротивления».