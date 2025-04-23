Зарубишвили заявила пранкерам Вовану и Лексусу о нехватке средств оппозиции

Tекст: Александра Юдина

В ходе беседы Зарубишвили заявила, что в числе основных источников финансирования грузинской оппозиции были USAID и некоторые европейские фонды, передает Первый канал.

По ее словам, европейцы проявляли медлительность и обещали перевести деньги из правительственных программ, которые ранее были приостановлены из-за санкций и должны были быть перенаправлены гражданскому обществу, но этого так и не произошло.

«Так что настал критический момент», – сказала она в прямой речи.

В разговоре также затрагивались вопросы присутствия среди митингующих вооруженных людей в масках, а также обсуждалась ситуация с протестными настроениями и необходимостью внешней поддержки оппозиции.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к созданию «платформы сопротивления».