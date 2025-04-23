Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
«Грузинская мечта» призвала расследовать признания о боевиках среди оппозиции
Заявления экс-президента Саломе Зурабишвили и бывшего омбудсмена Учи Нануашвили о «подготовленных боевиках» в рядах оппозиции, сделанные в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, должны быть расследованы, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Идет атака агентуры против государства. Прокуратура должна этим заинтересоваться», – сказал Заркуа.
«Если подтвердится, что это их голоса (Зурабишвили и Нануашвили), то они говорят о финансировании (радикализма), о подготовленных боевиках и готовности их привлечь», – отметил депутат.
«Прощать такие заявления нельзя, эти люди хотят вернуть Грузию в 1990-е», – отметил Ираклий Заркуа.
Как сообщалось ранее, бывший президент Грузии Зурабишвили во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Петром Порошенко и Гарри Каспаровым, заявила, что оппозиция на фоне массовых протестов испытывает серьезный дефицит финансирования.
С пранкерами также говорил Нануашвили, упомянувший в том числе «подготовленных вооруженных» лиц среди радикалов.
В грузинских политических кругах и социальных сетях эмоционально обсуждают эти заявления.