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Грузия обвинила Швецию в финансировании террора и фашизма
Швеция финансирует террор и фашизм в Грузии через выделение денег грузинским НПО, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя акцию радикалов 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, в 36-ю годовщину трагических событий 1989 года, он назвал ее «абсолютно постыдной», так как тем, кто не нравился организаторам, не давали возложить венки к мемориалу погибшим во время разгона митинга Советской армией.
«Все это было организовано конкретными НПО, которые хотели спровоцировать гражданское противостояние», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
Шалва Папуашвили заявил, что «главная проблема – в донорах, которые все это финансируют».
«Это профинансировало шведское государство - такие нападения, акты насилия, - заявил он. – Конкретное государство и их дипломаты здесь. Посольство Швеции в ответе за финансирование уличного террора и фашистских кампаний, когда людям кричат, что они – «рабы»».
По его словам, «финансируются фашизм, террор, дезинформация, нападения, пропаганда ненависти, и вопросы на этот счет к послу Швеции в Грузии».
«Это омерзительно», – отметил Шалва Папуашвили.
Председатель парламента с сожалением отметил, что в грузинском обществе все чаще связывают поступающие в страну европейские финансы с насилием и рознью.
Шалва Папуашвили призвал посольства Швеции и других стран ЕС, которые финансируют радикальные НПО, «отречься от террора, осудить его, завершить фарисейство».
«Но пока этого не сделано никем из тех, кто все это финансирует, – заявил глава парламента Грузии. – Значит, они не только поддерживают насилие, но и являются соучастниками».
Грузия готовит изменения в законы, согласно которым все иностранные гранты должны получать согласие местного правительства.