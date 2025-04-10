Грузия обвинила Швецию в финансировании террора и фашизма

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя акцию радикалов 9 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси, в 36-ю годовщину трагических событий 1989 года, он назвал ее «абсолютно постыдной», так как тем, кто не нравился организаторам, не давали возложить венки к мемориалу погибшим во время разгона митинга Советской армией.

«Все это было организовано конкретными НПО, которые хотели спровоцировать гражданское противостояние», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

Шалва Папуашвили заявил, что «главная проблема – в донорах, которые все это финансируют».

«Это профинансировало шведское государство - такие нападения, акты насилия, - заявил он. – Конкретное государство и их дипломаты здесь. Посольство Швеции в ответе за финансирование уличного террора и фашистских кампаний, когда людям кричат, что они – «рабы»».

По его словам, «финансируются фашизм, террор, дезинформация, нападения, пропаганда ненависти, и вопросы на этот счет к послу Швеции в Грузии».

«Это омерзительно», – отметил Шалва Папуашвили.

Председатель парламента с сожалением отметил, что в грузинском обществе все чаще связывают поступающие в страну европейские финансы с насилием и рознью.

Шалва Папуашвили призвал посольства Швеции и других стран ЕС, которые финансируют радикальные НПО, «отречься от террора, осудить его, завершить фарисейство».

«Но пока этого не сделано никем из тех, кто все это финансирует, – заявил глава парламента Грузии. – Значит, они не только поддерживают насилие, но и являются соучастниками».

Грузия готовит изменения в законы, согласно которым все иностранные гранты должны получать согласие местного правительства.