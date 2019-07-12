Подачу газа к ТЭЦ в Мытищах возобновили

Подачу газа к ТЭЦ-27 в Мытищах после пожара возобновили, об этом сообщила пресс-служба АО «Мосгаз».

«Специалисты АО «Мосгаз» восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» в 20.30 мск 12 июля 2019 года», – сказали в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

Там добавили, что перед пуском на газопровод было установлено запорное устройство с дистанционным управлением, а сами работы прошли в сжатые сроки, они продолжались чуть больше 24 часов.

«На месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме: в настоящее время специалисты «Мосгаза» готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством», – отметили в компании.

Ранее в пятницу сообщалось, что нагрузку с ТЭЦ-27 перенаправили на соседнюю станцию.

В четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.

В итоге погиб один человек, еще 14 пострадали. Причиной пожара могла стать изношенность трубы. СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ.