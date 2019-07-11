Названа причина пожара на газопроводе в Мытищах

Причиной пожара на газопроводе в Мытищах могла стать изношенность трубы, заявил источник.

«Сейчас изучаются причины аварии. Рассматривается версия, что причиной пожара стала изношенность трубы, которая привела к коррозии и разгерметизации газопровода. Произошел выброс газа и пожар», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, в четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.

При пожаре на ТЭЦ погиб один человек и еще 14 пострадали.