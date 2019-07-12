Нагрузку с ТЭЦ в Мытищах перенаправили на другую станцию

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» сообщили о переводе тепловых нагрузок с ТЭЦ-27 в Мытищах, где произошел пожар, на ТЭЦ-21. Об этом говорится в заявлении «Мосэнерго».

«Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией электростанции. ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» не являются ни собственниками, ни эксплуатирующими организациями данного газопровода», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Мосэнерго».

Отмечается, что текущая суммарная электрическая нагрузка на электростанции «Мосэнерго» составляет 5 тыс. 344 МВт, это 42% от установленной мощности.

Тепловая нагрузка составляет 2 188,8 Гкал/ч (6,5% от установленной мощности). Ограничений по тепловой нагрузке нет.

Напомним, в четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.

В итоге погиб один человек, еще 14 пострадали. Причиной пожара могла стать изношенность трубы. СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК после пожара на ТЭЦ.