Новый премьер Молдавии захотела привлечь Саакашвили к проведению реформ

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что намерена обратиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о помощи в проведении реформ.

Санду заявила, что в данный момент ведутся «переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили», разрабатываются «проекты по реформированию системы юстиции», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Cotidianul.

«Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», – добавила она.

Вместе с тем премьер указала, что на данный момент в бюджете нет средств на привлечение команды экспертов для решения данного вопроса, однако она рассчитывает получить помощь международных партнеров.

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