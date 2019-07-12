Беглов посетил церемонию закладки корабля «Анатолий Шлемов» в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поучаствовал в закладке корабля противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов».

Торжественное событие прошло в пятницу, сообщает «АиФ-Петербург». В церемонии участвовали зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов и гендиректор судостроительного завода Владимир Середохо.

Проект судна разработан петербургским «Алмазом». «Анатолий Шлемов» – седьмой корабль серии «Александрит». Головной тральщик «Александр Обухов» был передан ВМФ России три года назад.

Беглов отметил, что закладка корабля приурочена, в том числе, к Международному военно-морскому салону, который открылся в Петербурге накануне, передают «Невские новости».

«Корабль противоминной обороны стараниями предприятия «Алмаз» и вашими трудами будет самым современным кораблем в российском флоте. Очень ценно для нашего города, что этому кораблю дано имя «Анатолий Шлемов» – это представитель ленинградской-петербургской династии кораблестроителей», – отметил Беглов.

Судно станет седьмым в линейке проекта 12700, заложенным на этом заводе.

При строительстве кораблей проекта «Александрит» применяются новейшие технологии, которые не имеют аналогов в судостроении по всему миру. Корпус корабля «Анатолий Шлемов» является самым большим в мире корпусом, созданным из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Несмотря на то, что такой корпус гораздо легче металлического, он и намного прочнее.

Срок службы нового корабля, созданного на петербургском заводе, практически неограничен, если будут соблюдены нормы эксплуатации, потому что он не подвержен коррозии.

Корабли проекта «Александрит» предназначены для борьбы с современными морскими минами, которые они могут обнаруживать даже в морском грунте. При этом входить в зону поражения кораблю не нужно – уничтожение опасных объектов производится дистанционно. Для этого у корабля есть безэкипажный противоминный катер.

Отметим, что Александр Беглов в последнее время посетил практически все крупнейшие судостроительные предприятия города.