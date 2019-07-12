Россия погасит долг перед Советом Европы

Россия готовится выплатить Совету Европы взносы, которые не были перечислены за 2017-2018 годы, когда страна была лишена права голоса в ПАСЕ, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы работаем над этим», – цитирует РИА «Новости» Грушко.

На вопрос действительно ли Москва погасит задолженность перед Советом Европы, Грушко ответил: «Выплатим, естественно».

В настоящее время у России осталась задолженность в размере 55 млн евро за период с 2017 по 2018 год.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а позже Россия заплатила взнос в СЕ в размере 33 млн евро за 2019 год.