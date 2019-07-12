Приговорены организаторы крушения «Сапсана» в 2017 году

Московский окружной военный суд приговорил семерых членов запрещенного в России ИГ* к срокам от 15 лет до 21 года колонии за крушение «Сапсана» летом 2017 года.

Все осужденные – уроженцы Таджикистана. В террористическую группу они объединились в 2017 году в Петербурге и в мае–июле разработали план теракта: исламисты решили взорвать скоростной поезд «Сапсан», курсирующий между двумя столицами, передает РИА «Новости».

Сроки в колонии получили Мухамеди Бобоеров, Джумахон Баймонов, Фарход Наджбудинов, Сухрапджон Нозимов, Фахраджон Нозимов, Абдулгафор Раупов и Амраджон Раупов.

«Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы», – передает ТАСС приговор судьи, уточнившего, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов».

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что группа боевиков из Средней Азии, которая была задержана сотрудниками ФСБ в конце июля, установила на пути скоростного поезда Москва – Петербург самодельный металлический «башмак». По данным источника в правоохранительных органах, семеро террористов осуществили попытку теракта на железнодорожных путях в районе станции «Фарфоровская» в Санкт-Петербурге.