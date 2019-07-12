В офисе Зеленского опровергли информацию об обысках

Пресс-служба президента Украины заявила, что государственное бюро расследований не проводило следственных действий в офисе Владимира Зеленского.

Государственное бюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе президента Владимира Зеленского, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

«Следователи Госбюро расследований были только 29 мая – по факту, обнародованному (секретарем СНБО Украины Александром – прим. ВЗГЛЯД) Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из ситуационного центра администрации президента. Больше не были. Эта информация – фейк. Просим опровержения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда» заявление пресс-службы Зеленского.

Напомним, в четверг украинские СМИ сообщили, что следственные действия проходят в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского. По данным источников, сотрудники ГБР изучают ведение протоколов заседаний.

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