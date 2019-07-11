В офис Зеленского пришли с обысками

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины приступили к изучению протоколов совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президента Петра Порошенко, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным украинских СМИ, следственные действия проходят в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского. По данным источников, сотрудники ГБР изучают ведение протоколов заседаний. Ведется допрос тех, кто обеспечивал уровень секретности в помещениях, передает ТАСС.

«Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко», – утверждают источники.

Следователи не говорят, что конкретно ищут в документах. Им нужна информация, что и кто говорил во время совещаний и какие приказы отдавались, а также «кто подписывал документы, идущие под грифом «совершенно секретно» и относящиеся к информации, содержащей гостайну».

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года. В том числе под люстрацию может попасть экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

В конце мая сообщалось, что все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты СНБО Украины после того, как в стране сменился президент. Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на средства Порошенко и возвращена арендодателю.