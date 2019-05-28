После ухода Порошенко из СНБО пропали серверы с секретной информацией

Все серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины после того, как в стране сменился президент, заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Месяц назад она (ситуационная комната СНБО) выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите, все было снято во время смены власти. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний. Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены», – передает его слова РИА «Новости».

Позже пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, что вся техника для ситуационной комнаты президента «была арендована на деньги Порошенко», а теперь «возвращена арендодателю».

«Никакой конфиденциальной информации на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой», – заявил Цеголко в Facebook.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО страны.