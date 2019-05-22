Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО страны, об этом заявил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», – сказал Рябошапка, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он отметил, что документ будет опубликован в ближайшее время, возможно, его обнародуют до конца 22 мая.

Напомним, предыдущий глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку перед инаугурацией Зеленского.