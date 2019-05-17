Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов написал заявление об отставке.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – сообщается в заявлении Турчинова, размещенном на сайте СНБО.

По словам Турчинова, учитывая «продолжение вооруженной агрессии России против Украины», он готов нести непосредственную военную службу в любом подразделении или формировании.

Турчинов не раз заявлял о том, что Москва якобы готовится к войне. Так, в апреле он сообщил о полномасштабной континентальной войне в Европе, объяснив это наращиванием военного присутствия у украинских границ. В прошлом году Турчинов рассказывал о планах Кремля взять Киев.

В Кремле подчеркивают, что у России и Украины нет никакой войны, а есть гражданская война на Украине, спровоцированная новыми властями страны.

Напомним, Турчинов вступил в должность секретаря СНБО Украины 16 декабря 2014 года. После свержения Виктора Януковича 23 февраля 2014 года Верховная рада Украины постановила назначить Турчинова, бывшего тогда председателем парламента, и. о. президента страны.

26 февраля Турчинов принял на себя обязанности главнокомандующего ВСУ, а в апреле подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», объяснив его якобы захватом пророссийскими повстанцами городов на востоке страны.