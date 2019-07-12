Цена барреля нефти Brent поднялась до 66,9 доллара

Мировые цены на эталонные марки нефти в ходе пятничных торгов вернулись к росту после снижения вечером четверга, вызванного прогнозами ОПЕК и трудностями в переговорах между Пекином и Вашингтоном по экономическим вопросам.

К 08.00 мск нефть марки Brent дорожала на 0,38 доллара (0,57%) – до 66,90 доллара за баррель. В четверг ее цена падала до 66,52 за баррель, передает «Интерфакс».

WTI утром растет на 0,34 доллара (0,56%) – до 60,54 доллара за баррель. Накануне ее цена уменьшалась до 60,20 за баррель.

Утром пятницы Brent росла на 0,34% – до 67,24 доллара, WTI – на 0,46%, до 60,71 доллара за баррель, а в среду цены на черное золото поднимались до максимума с мая.