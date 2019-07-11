Цена барреля нефти Brent превысила 67,2 доллара

Мировые цены на нефть в четверг, 11 июля, сохраняют положительную динамику на фоне угрозы шторма в Мексиканском заливе, из-за которой была сокращена добыча черного золота.

Так, к 07.47 мск стоимость барреля марки Brent росла на 0,34% – до 67,24 доллара, WTI – на 0,46%, до 60,71 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду рост обеих марок достигал 3%.

По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США, энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм.