По требованию Генпрокуратуры из сообщества MDK удалена картинка, оскорбляющая флаг и Конституцию РФ

Комментарий с непристойным изображением на фоне государственного флага и надписи «Конституция Российской Федерации» в сообществе MDK был удален по требованию Генпрокуратуры, об этом сообщила пресс-служба Роскокомнадзора.

«11 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к комментарию к одному из постов в сообществе MDK социальной сети «ВКонтакте». Комментарий содержал непристойное изображение на фоне государственного флага и надписи «Конституция Российской Федерации». В настоящее время оскорбительный комментарий в адрес государственного символа и основного закона страны удален», – говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Напомним, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры обязал администрацию «ВКонтакте» удалить в паблике MDK оскорбляющий государственные символы России комментарий.