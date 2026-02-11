Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Эксперт по судебной экспертизе допустил убийство Курта Кобейна
Эксперт по судебной экспертизе Брайан Бернетт допустил убийство Курта Кобейна
Эксперт по судебной экспертизе Брайан Бернетт заявил, что музыканта и фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна могли убить, сообщила газета Daily Mail.
Газета Daily Mail сообщила, что эксперт по судебной экспертизе Брайан Бернетт пришел к выводу о возможности насильственной смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна, передает канал «360».
Независимый сыщик провел повторное расследование гибели музыканта и обнаружил около десяти противоречий в официальной версии.
По словам Бернетта, «предсмертная записка Кобейна могла быть написана не им». В числе спорных моментов он выделил расположение гильзы, следы крови и другие детали, которые не совпадают с классической картиной самоубийства. Сыщик уверен, что в момент трагедии в комнате находился еще один человек.
Детектив отметил, что его задача – не поиск и наказание виновных, а выяснение настоящих обстоятельств смерти артиста. Несмотря на новые обстоятельства, офис судмедэксперта округа Кинг и полиция Сиэтла не считают необходимым возобновлять расследование спустя 31 год после событий.
Частный детектив Том Грант обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна. В документе указали причиной смерти суицид.
Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что именно жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство.