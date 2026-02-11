Эксперт по судебной экспертизе допустил убийство Курта Кобейна

Эксперт по судебной экспертизе Брайан Бернетт допустил убийство Курта Кобейна

Tекст: Вера Басилая

Газета Daily Mail сообщила, что эксперт по судебной экспертизе Брайан Бернетт пришел к выводу о возможности насильственной смерти фронтмена Nirvana Курта Кобейна, передает канал «360».

Независимый сыщик провел повторное расследование гибели музыканта и обнаружил около десяти противоречий в официальной версии.

По словам Бернетта, «предсмертная записка Кобейна могла быть написана не им». В числе спорных моментов он выделил расположение гильзы, следы крови и другие детали, которые не совпадают с классической картиной самоубийства. Сыщик уверен, что в момент трагедии в комнате находился еще один человек.

Детектив отметил, что его задача – не поиск и наказание виновных, а выяснение настоящих обстоятельств смерти артиста. Несмотря на новые обстоятельства, офис судмедэксперта округа Кинг и полиция Сиэтла не считают необходимым возобновлять расследование спустя 31 год после событий.

Частный детектив Том Грант обнаружил файл с отчетом о вскрытии тела Курта Кобейна. В документе указали причиной смерти суицид.

Напомним, электрик обнаружил бездыханное тело Курта 8 апреля 1994 года и доложил полиции. В предсмертной записке артист просил не винить в трагедии супругу Кортни Лав, однако долгое время фанаты и общественность считали, что именно жена погубила рокера. Мама музыканта же уверяла, что Курт совершил самоубийство.