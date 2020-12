Всех великих убили женщины Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист 6 декабря 2020, 12:00 Мы тут все – взрослые мужчины, и поэтому я хотел бы вас поздравить с двумя вещами: во-первых, с тем, что мы тут все взрослые белые мужчины с нормальным образованием; во-вторых, с тем, что мы, слава богу, живем в стране, где можно об этом говорить. Мы бы, кстати, и не стали выпячивать ни свою мужественность, ни свой довольно относительный этнический прикид в виде белой иногда кожи – если бы в мире такому явному интеллектуальному и антропологическому меньшинству, как мы, не тыкали бы селедочной мордой в харю. Так что ничего нет зазорного напомнить всем обитателям всей этой «Книги Джунглей», кто построил современную цивилизацию и продолжает всё это на себе тащить. Кстати, с этой точки зрения, в нашу мужскую компанию вполне вписываются и Майлс Дэвис, и Джимми Хендрикс, и председатель Мао. А если какая-то недоучка из гендернофлюидных что-то вякнет по поводу цвета их кожи – то потому что системные расисты – это как раз и есть современные «борцы с расизмом». Но я сегодня про девушек. Нет, ничего обидного, скорей задумчивое и довольно алармическое. Так уж получилось, что за неделю мне попался новый фильм про Дэвида Боуи, пара старых про него же, фильм про Джимми Хендрикса – и пришла из «Амазона» давно желанная книжка «And In the End» – последние дни Beatles Кена Макнаба и уже количество инфы перешло в качество. Я понял, что надо уже систематизировать такое понятие, как «муза» художника. Хотя что там систематизировать – все предельно просто. Всех великих мужчин в той или иной степени летальности на наркоту подсадили именно женщины. Небритые подмышки могут сколько угодно возмущаться, но факт остается фактом. А так как дело касается исторических масштабов, то и факты – исторические. И как бы кто ни пытался – они останутся в истории даже тогда, когда стараниями CNN нам расскажут, что никакого такого Дональда Трампа в жизни в Америке не существовало. Старые битломаны в курсе, что именно Йоко Оно убила Beatles – как ни крути, самую влиятельную группу рок-музыки. Но именно у Кена Макнаба довольно системно описано, как Йоко, подсадив Леннона на героин, этим самым героином контролировала раскол в группе. Леннон в 1969-м уже превратился в бледную тень самого себя. Тень, которая таскается всюду за бездарной художницей и еще более бездарной певицей с непомерными амбициями, предавая по ходу дела не только идею группы, но и тупо своих старых друзей типа Джорджа. Можно сколько угодно бубнить про любовь-морковь, но на третий месяц после его гибели она уже была замужем за венгерским миллионером-антикваром. Самый ближайший аналог в русской культуре – Лиля Брик. Вот они конкретные сестры по духу. По отвратительному черному духу смерти, который они несли. И методы манипуляции и уничтожения мужского дара у них примерно одни и те же. Только Леннона логично убил маньяк, а Маяковский обошелся как-то своими силами. На эту тему Дэвида Боуи на наркоту подсадила женщина, но Дэвид – мужчина не промах, так или иначе он выкарабкался и воссиял. Его приятель-конкурент Марк Болан, который, на минуточку, был одним из самых богатых рокеров во времена Beatles, подсел на кокаин благодаря своей подруге Глории Джонс, которая все еще тягается за его деньги, называя себя его женой. Ну, в общем, пьяная Глория за рулем автомашины Mini и убила Марка Болана об дерево. Джимми Хендрикса подсадила на героин его девушка Кэти Итчингем, и он совсем не выбрался – спустя всего несколько лет умер, якобы захлебнувшись блевотиной. А его тогдашняя подружка Моника Даннеман, с которой он нажрался, даже не вызвала скорую помощь. («Ой, у нас тут полная квартира наркоты, я так боялась...»). Великого джазового инноватора Майлса Дэвиса на героин подсадила женщина. Потрясающего, трагичного и очень красивого Чета Бейкера, без которого не было бы модерн-джаза, на героин подсадила женщина – и все знают ее имя. Эта история звучит в фильме «Born to Be Blue» 2015 года, где Бейкера играет другой потрясающе красивый мужчина Итэн Хоук. От красоты и таланта Бейкера не осталось уже ничего, когда он выпрыгнул из окна амстердамского отеля Prins Hendrik на брусчатку 13 мая 1988 года. Курта Кобейна на героин подсадила, как отмечено в numeral sources, его жена Кортни Лав, и она же всячески способствовала развитию его нового увлечения вплоть до самоубийства. Сама при этом до сих пор отлично себя чувствует, работая профессиональной вдовой. Хит Леджер начинал нюхать кокаин с девушкой Кейт Мосс – модная девушка, модное занятие, как тут удержаться модному актеру. И только несчастную Эми Вайнхауз на алкашню и драгзы подсадили ее дружки из Кэмдена типа Пита Доэрти. Но, если честно, то это и не мужик, а чокнутый англичанин, которого за воровство у своих выгнали из «Либертинс». Полное днище. Нам тут скажут, что, конечно, все это факты и система, но ведь кто-то подсказал всем этим гребаным музам смерти про кокс, герыч и всю прочую дрянь, и что, скорее всего, это были другие мужчины. Другие материалы автора Но, если честно – вот наплевать, кто им и чего там подсказал и научил. Главное то, что они сделали с мировой культурой. Судим по результатам. Систематическим результатам. И в этой системе хладнокровное накачивание наркотой и расчленение питерского рэпера собственной женой – это просто наш колхозный вариант того, что Кортни сделала с Куртом.