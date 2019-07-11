Задержанным по делу о коррупции сотрудникам Домодедово избрали меру пресечения

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения десяти сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве, сообщила представитель суда Юнона Царева.

Царева сообщила, что «суд избрал в отношении десяти задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест», передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что ряд сотрудников Домодедовской таможни задержан по подозрению в получении взятки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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