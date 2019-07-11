Российский дипломат с женой попали в ДТП в Албании

Российский дипломат и его супруга попали в ДТП в албанском городе Либражд на востоке страны, сообщили в дипведомстве.

В посольстве России в Тиране рассказали, что в среду около 18.00 дипломат не справился с управлением автомобилем, выехал на встречку и столкнулся с легковушкой с албанскими номерами, передает РИА «Новости».

В результате ДТП его участники получили переломы и ушибы, не угрожающие жизни. Пострадавшим оказали помощь. Главной причиной ДТП предварительно стала скользкая от дождя дорога.

Напомним, в 2017 году автомобиль Toyota Prado с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России, столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Sprinter по дороге в аэропорт Манас в Киргизии.